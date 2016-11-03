В Петербурге прошел оптимистичный «АхПарад»
В Санкт-Петербурге прошла позитивная акция «АхПарад», которая стала ответом на прошедшую ранее в городе демонстрацию «Война - безработица – ноябрь».
Как отмечает «Санкт-Петербург.ру», в акции приняли участие четыре человека, в руках у них были плакаты с оптимистичными лозунгами. Так, на одном из плакатов было написано «Все будет хорошо, я узнавал».
«Все работают, никто не ноет, живут и радуются жизни», — сказал организатор акции, блогер Вел Колдин.
1 ноября в Петербурге арт-группа «Родина» провела акцию, в ходе которой участники стояли с плакатами на кладбище и вдоль железной дороги. Среди лозунгов активистов была фраза «Все будет плохо и никогда не кончится».
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