В Петербурге прошел оптимистичный «АхПарад»

В Санкт-Петербурге прошла позитивная акция «АхПарад», которая стала ответом на прошедшую ранее в городе демонстрацию «Война - безработица – ноябрь».

Как отмечает «Санкт-Петербург.ру», в акции приняли участие четыре человека, в руках у них были плакаты с оптимистичными лозунгами. Так, на одном из плакатов было написано «Все будет хорошо, я узнавал».

«Все работают, никто не ноет, живут и радуются жизни», — сказал организатор акции, блогер Вел Колдин.

1 ноября в Петербурге арт-группа «Родина» провела акцию, в ходе которой участники стояли с плакатами на кладбище и вдоль железной дороги. Среди лозунгов активистов была фраза «Все будет плохо и никогда не кончится».

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