В Петербурге прошел крестный ход за передачу Исаакия РПЦ

В крестном ходе сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ приняли участие несколько тысяч человек.

На мероприятие собрались молодежные общины приходов Петербургской митрополии, прихожане местных храмов, учащиеся духовной академии и других вузов, представители казачества, байкеры из клуба «Ночные волки», сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на местные и федеральные СМИ.

Что касается количества участников шествия, то данные разнятся. Сотрудники музея «Исаакиевский собор» считают, что мероприятие посетили три-четыре тысячи человек. Их предположение основано на количестве людей, присутствовавших на литургии, которая проводилась в соборе перед шествием. По словам работников музея, храм вмещает шесть тысяч человек, но люди в нем стояли не плотно.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу насчитали около восьми тысяч участников крестного хода, а в РПЦ утверждают, что мероприятие посетили 10 тысяч человек, как и было указано в заявке, поданной властям города.

Новости по теме
Теги:
Организации: РПЦ
Следующая новость Билл Гейтс предложил включить роботов в систему налогообложения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО