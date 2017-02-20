В Петербурге прошел крестный ход за передачу Исаакия РПЦ
В крестном ходе сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ приняли участие несколько тысяч человек.
На мероприятие собрались молодежные общины приходов Петербургской митрополии, прихожане местных храмов, учащиеся духовной академии и других вузов, представители казачества, байкеры из клуба «Ночные волки», сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на местные и федеральные СМИ.
Что касается количества участников шествия, то данные разнятся. Сотрудники музея «Исаакиевский собор» считают, что мероприятие посетили три-четыре тысячи человек. Их предположение основано на количестве людей, присутствовавших на литургии, которая проводилась в соборе перед шествием. По словам работников музея, храм вмещает шесть тысяч человек, но люди в нем стояли не плотно.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу насчитали около восьми тысяч участников крестного хода, а в РПЦ утверждают, что мероприятие посетили 10 тысяч человек, как и было указано в заявке, поданной властям города.
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