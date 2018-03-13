В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
В одном из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Есть пострадавшие.
Инцидент произошел в доме 219 по улице Народного Ополчения. В результате были разрушены квартиры на восьмом и девятом этажах. Согласно предварительным данным, пострадали два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и источники в «скорой помощи».
Сведений о причинах взрыва и возможных жертвах пока нет.
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