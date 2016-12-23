В Петербурге проходят рейды по местам нелегального производства алкоголя

В Санкт-Петербурге сотрудники Росалкогольрегулирования, экономической полиции, ФСБ и спецназа проводят рейды по местам производства и хранения поддельного алкоголя.

В Выборгском и Фрунзенском районах были выявлены две фабрики по изготовлению контрафактного шампанского и водки. Силовики демонтировали оборудование и задержали трудившихся на подпольных точках мигрантов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Согласно его данным, в ближайшее время должны быть закрыты еще два подобных цеха по производству фальшивого алкоголя.