В Петербурге проходят рейды по местам нелегального производства алкоголя
В Санкт-Петербурге сотрудники Росалкогольрегулирования, экономической полиции, ФСБ и спецназа проводят рейды по местам производства и хранения поддельного алкоголя.
В Выборгском и Фрунзенском районах были выявлены две фабрики по изготовлению контрафактного шампанского и водки. Силовики демонтировали оборудование и задержали трудившихся на подпольных точках мигрантов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Согласно его данным, в ближайшее время должны быть закрыты еще два подобных цеха по производству фальшивого алкоголя.
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