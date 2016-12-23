В Петербурге проходят рейды по местам нелегального производства алкоголя

В Санкт-Петербурге сотрудники Росалкогольрегулирования, экономической полиции, ФСБ и спецназа проводят рейды по местам производства и хранения поддельного алкоголя.

В Выборгском и Фрунзенском районах были выявлены две фабрики по изготовлению контрафактного шампанского и водки. Силовики демонтировали оборудование и задержали трудившихся на подпольных точках мигрантов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Согласно его данным, в ближайшее время должны быть закрыты еще два подобных цеха по производству фальшивого алкоголя.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Совфеде опровергли слухи о двукратном подорожании сигарет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО