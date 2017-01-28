В Петербурге проходит очередная акция против передачи Исаакия РПЦ

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге проходит митинг противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

Акция проводится в формате встречи с депутатами заксобрания, которую не требуется согласовывать с городскими властями. Один из активистов – депутат Борис Вишневский – объявил о создании общественного движения в защиту собора, сообщает «Интерфакс».

По сведениям агентства, на Марсовом поле одновременно проходит и митинг православных активистов. Участники акций ведут себя мирно, стычек между ними не наблюдается.

Ранее первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что ситуация с Исаакиевским собором явялятся политическим противостоянием, а не религиозным.

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