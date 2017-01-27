В Петербурге суд не принял иск по поводу передачи Исаакия РПЦ
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурге отказался принять к рассмотрению иск о законности передачи Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора.
Основания, по которым исковое заявление не было принято, в суде не уточнили, сообщает «Интерфакс».
Иск был подан на прошлой неделей инициативной группой граждан во главе с депутатами заксобрания Петербурга Борисом Вишневскими Александром Кобринским. Они считают, что решение властей города о передаче собора РПЦ Не соответствует законодательству, а также нарушает право граждан на доступ к культурным ценностям.
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