В Петербурге суд не принял иск по поводу передачи Исаакия РПЦ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурге отказался принять к рассмотрению иск о законности передачи Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора.

Основания, по которым исковое заявление не было принято, в суде не уточнили, сообщает «Интерфакс».

Иск был подан на прошлой неделей инициативной группой граждан во главе с депутатами заксобрания Петербурга Борисом Вишневскими Александром Кобринским. Они считают, что решение властей города о передаче собора РПЦ Не соответствует законодательству, а также нарушает право граждан на доступ к культурным ценностям.