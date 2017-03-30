В Петербурге предстанут перед судом боле 80 участников протестной акции

В Смольнинский суд Санкт-Петербурга поступили дела 89 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в Северной столице в минувшие выходные.

Всем этим гражданам предъявлены обвинения по ч.5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). К рассмотрению первых дел суд приступит на следующей неделе, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

В общей сложности в протестной акции в Петербурге, согласно данным СМИ, приняли участие свыше 10 тысяч человек. Из них более 130 были задержаны полицией.

Протесты, которые прошли в ряде городов России, были организованы Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

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