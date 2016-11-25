В Петербурге предложили ужесточить наказание для хозяев собак
Законодатели Санкт-Петербурга предложили ввести уголовное наказание для владельцев собак, нападающих на людей.
Они подготовили проект поправок в ряд статей Уголовного кодекса РФ. В частности, предлагается вести новый квалифицирующий признак – натравливание (понуждение к нападению).
Инициатива направлена также и на защиту самих животных. В тех случаях, когда владелец собаки стравливает ее с другими животными, он тоже будет привлекаться к уголовной ответственности, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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