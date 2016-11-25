В Петербурге предложили ужесточить наказание для хозяев собак

Законодатели Санкт-Петербурга предложили ввести уголовное наказание для владельцев собак, нападающих на людей.

Они подготовили проект поправок в ряд статей Уголовного кодекса РФ. В частности, предлагается вести новый квалифицирующий признак – натравливание (понуждение к нападению).

Инициатива направлена также и на защиту самих животных. В тех случаях, когда владелец собаки стравливает ее с другими животными, он тоже будет привлекаться к уголовной ответственности, сообщает «Санкт-Петербург.ру».