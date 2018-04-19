В Петербурге предложили новую меру борьбы с «вредными привычками»

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой наказания беременных женщин за курение табака и употребление алкоголя.

В подготовленном им законопроекте предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить беременной женщине за нахождение в нетрезвом состоянии, пойманной за распитием алкоголя или курением сигарет, а также за употреблением наркотиков.

Депутат также предлагает ставить таких россиянок на «профилактический учет». Петров считает необходимым наказывать и продавцов за отпуск беременным алкогольной и табачной продукции. Штрафы будут грозить всем – от граждан до юрлиц. Максимальный его размер составит до одного миллиона рублей.

По мнению депутата, в случае сомнений относительно отсутствия беременности покупательницы, продавец будет вправе потребовать от женщины документа, доказывающего обратное, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».

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