В Петербурге поймали банду автоугонщиков
Полиция Санкт-Петербурга задержала группу мужчин, подозреваемых в угоне иномарок среднего класса.
В составе банды шесть человек в возрасте от 26 до 46 лет. По данным полиции, на их чету по меньшей мере 15 угонов, по фактам которых возбуждены уголовные дела.
Согласно материалам следствия, угонщики отдавали предпочтение автомобилям Chevrolet, Hyundai и Kia. Воровали машины преимущественно по ночам, используя в этих целях целый набор электронных устройств, которые были обнаружены и изъяты в ходе обысков. Похищенные автомобили разбирались на запчасти, которые впоследствии продавались.
Общий ущерб, нанесенный действиями злоумышленников автовладельцам, оценивается примерно в семь с половиной миллионов рублей, передает портал «Санкт-Петербург.ру».
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