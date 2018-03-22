В Петербурге поймали автопродавцов-мошенников

Петербургские правоохранители задержали 19 человек, подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей.

В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, мошенники на протяжении нескольких лет обманывали клиентов четыре автосалонов.

Злоумышленники работали, в основном, с бюджетными отечественными автомобилями. Они заключали с покупателем договор, а после получения задатка или все суммы сообщали ему, что конкретной приглянувшейся ему машины нет и предлагали другую, с более дорогой комплектации.

Если покупатель начинал возражать, мошенники обращали его внимание на условие, прописанное в договоре мелким шрифтом. В соответствии с ним, в случае отказа клиент терял выплаченную сумму, сообщает порта «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Фонтанку».

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