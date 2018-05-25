В Петербурге появится парк-музей «Страна хоккея»

В 2020 году в Санкт-Петербурге откроется интерактивный парк-музей «Страна хоккея» с ледовыми дорожками, сообщил гендиректор холдинга «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков.

По его словам, музея такого уровня в мире нет, он станет еще одной точкой притяжения жителей и туристов в городе.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Георгий Полтавченко поддержал инициативу, отметив, что хоккейный клуб из Петербурга СКА не первый год радует своими успехами.

Музей, стоимость строительство которого оценивается в 2 миллиарда рублей, появится в торговом комплексе на Лахтинском проспекте.

Передвигаться внутри можно будет по пешеходным или ледовым дорожкам, сообщает «Санкт-Петербург.ру».