В Петербурге появится парк-музей «Страна хоккея»
В 2020 году в Санкт-Петербурге откроется интерактивный парк-музей «Страна хоккея» с ледовыми дорожками, сообщил гендиректор холдинга «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков.
По его словам, музея такого уровня в мире нет, он станет еще одной точкой притяжения жителей и туристов в городе.
В свою очередь, губернатор Ленинградской области Георгий Полтавченко поддержал инициативу, отметив, что хоккейный клуб из Петербурга СКА не первый год радует своими успехами.
Музей, стоимость строительство которого оценивается в 2 миллиарда рублей, появится в торговом комплексе на Лахтинском проспекте.
Передвигаться внутри можно будет по пешеходным или ледовым дорожкам, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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