В Петербурге попрощаются с полиэтиленовыми пакетами

Торговые сети в Санкт-Петербурге заменят полиэтиленовые пакеты на экологичные, рассказала Ольга Волкова, председатель комитета по торговле торгово-промышленной палаты Петербурга.

Соответствующее решение было принято на встрече представителей комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и комитета по торговле торгово-промышленной палаты.

«Экологи послушали и, я надеюсь, услышали о готовности торговых сетей в этом направлении совместно работать, о том, какая есть альтернатива и что можно сделать с точки зрения маркетинга», − сказала Волкова.

Она также отметила, что четких установок пока нет, но комитеты договорились, что будут работать совместно. Инициативу пока что поддержали не сети торговые сети города, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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