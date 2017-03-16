В Петербурге подан второй иск против передачи РПЦ Исаакия
В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступил второй иск, авторы которого оспаривают законность передачи РПЦ Исаакиевского собора.
Иск подан группой граждан в составе 30 человек. Ответчиком значится комитет имущественных отношений города, а в качестве заинтересованного лица указан губернатор Георгий Полтавченко, передает РИА ФедералПресс.
Заявление передано судье Татьяне Матусяк, которая ведет процесс по первому иску.
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