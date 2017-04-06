В Петербурге отправили под арест двоих предполагаемых вербовщиков террористов
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест двоих из восьми ранее задержанных выходцев из Средней Азии, которые подозреваются в вербовке граждан в ряды запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.
Уроженцам Узбекистана и Киргизии Журабеку Муратову и Атабеку Рустамову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, передает ТАСС. Суду предстоит принять решение относительно еще шестерых задержанных.
Ранее в СКР отметил, что пока не располагают сведениями о связи между указанными лицами и исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
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