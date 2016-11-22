В Петербурге открылась посвященная Медному всаднику выставка

В Петербургском государственном музее городской скульптуры открылась выставка, посвященная Медному всаднику.

До 13 декабря посетители смогут увидеть редкие архивные снимки, а также узнать подробную историю легендарного монумента Петру I.

По словам организаторов, на выставке представлены редкие материалы, которые ранее не показывались широкой публике.2 Выставка открыта с субботы по среду с 12:00 до 19:00, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Медный всадник — памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге. Его открытие состоялось 7 (18) августа 1782 года. Свое название памятник получил благодаря одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина, хотя на самом деле изготовлен из бронзы. Модель конной статуи Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768—1770. Архитектурно-планировочные решения и общее руководство осуществлял Юрий Фельтен.