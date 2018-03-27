В Петербурге откроют первый в России Дом милосердия

В Санкт-Петербурге началось строительство храма святителя Василия Великого, который станет духовно-просветительским центром «Дом милосердия».

В комплекс войдут реабилитационные отделения с сестринским уходом за нуждающимися, пансионат для их временного проживания с бесплатными обедами, клинико-диагностический центр, а также центр помощи семье и молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Храм назван в честь святителя Василия Великого, считающегося основателем одного из первых в христианстве благотворительных проектов. В IV веке он создал в Кесарии (древний город на территории современного Израиля) больницу для бедных и странноприимный дом, отмечает ТАСС.