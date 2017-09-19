В Петербурге откроется самый большой в мире планетарий

Самый большой в мире планетарий, диаметр которого составит 37 метров, откроется в Санкт-Петербурге 2 ноября.

Уточняется, что он будет расположен в «Люмьер-Холле» - в здании бывшего газгольдера. Стоимость проекта составляет 380 миллионов рублей, он будет реализован за счет собственных средств инвестора, окупить эту сумму планируют за пять лет.

В здании планетария расположится коворкинг, лекторий под открытым небом и выставочные залы. Кроме того, рядом будет открыт научно-технический кластер «Лаборатория», где разместятся российские стартапы в области нейротехнологий, виртуальной и дополненной реальности, авиамодельный клуб, а также школа программирования.

На данный момент самым большим планетарием в мире является Nagoya City Science Museum в Японии, его диаметр равен 35 метрам, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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