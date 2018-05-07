В Петербурге осудили сторонников Алексея Навального

Более 70 участников несогласованной акции протеста «Он нам не царь» привлечены к административной ответственности.

В большинстве случаев суды Северной столицы избрали активистам наказание в виде ареста на различные сроки. В частности, координатор движения «Весна» Анастасия Кадетова получила девять суток ареста, активист Сергей Беляев – 10 суток. Остальным назначены исправительные работы и штрафы.

Одному из участников протестной акции придется отвечать по уголовной статье – его подозревают в нападении на сотрудника полиции, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального состоялся 5 мая. В нем участвовали около двух тысяч человек, из которых более 200 были задержаны.

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