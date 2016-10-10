В Петербурге опровергли подготовку к войне и распределение фронтовых пайков

Сообщения о том, что правительство Санкт-Петербурга определило 300-граммовые нормы хлеба для граждан Северной столицы на случай войны, не соответствуют действительности. Об этом заявили в петербургском комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе комитета, скандальная новость связана с неверным прочтением текста постановления городского правительства.

Согласно документу, объем запасов Регионального продовольственного фонда (РПФ) на 2016-2018 годы составит 69,9 тысячи тонн пшеницы, ржи и зерна. Сюда же входит и неснижаемый запас - 31,1 тысячи тонн зерна, 21,2 тысячи тонн пшеницы и 9,4 тысячи тонн ржи. Однако в тексте не сказано, что речь идет о приготовлениях к чрезвычайной ситуации или войне – применение этих запасов сугубо экономическое.

- РПФ создан с целью стабилизации рынка муки для исключения резких скачков цен и не имеет отношения к обеспечению населения хлебобулочными изделиями на случай возникновения опасности при ведении военных действий и не дублирует функции Федерального агентства по государственным резервам, - подчеркнули в Смольном.