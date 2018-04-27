В Петербурге обрушился овраг у старинного порта Петра I

В Кронштадте обрушился земляной овраг у Петровского дока, который является старейшим гидротехническим сооружением в Европе.

Оползень произошел на площади 30 кв. метров. Причиной обрушения называют воду из водопроводных систем XIX века, которые проходят возле дока и были заглушены, либо грунтовые воды.

И док, и овраг являются частью памятника, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Власти города заявили, что деньги на ремонт и восстановление дока уже выделены, подготовка к работе уже начата, сообщает ТАСС.

Петровский док - старейшее гидротехническое сооружение в Европе, его строительство началось еще при императоре Петре I. Док служил для ремонта кораблей.