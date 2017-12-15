В Петербурге ФСБ обезвредила семь террористов-смертников
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 13 и 14 декабря задержали в Санкт-Петербурге семь членов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить теракты в местах массового скопления людей в городе 16 декабря.
У задержанных изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистская литература, сообщает Interfax.
Руководство ячейкой осуществлялось главарями террористической организации из-за рубежа посредством мессенджера «Telegram».
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