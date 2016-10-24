В Петербурге обещают сухую погоду

В Петербурге 24 октября днем будет сухо и ветрено, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Температура воздуха не превысит 5 градусов выше ноля.

- Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 1-5 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться – говорится в сообщении МЧС.

Температура воздуха прогреется максимум до пяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.