В Петербурге неизвестный в маске гориллы совершил налет на салон связи
В Санкт-Петербурге салон сотовой связи подвергся налету неизвестного злоумышленника в маске гориллы.
Его добычей стали всего два смартфона Samsung. Похититель забрал их прямо с витрины, после чего сбежал в неизвестном направлении.
К поискам злоумышленника приступила полиция. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает информагентство Nation News.
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