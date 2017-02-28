В Петербурге неизвестный в маске гориллы совершил налет на салон связи

В Санкт-Петербурге салон сотовой связи подвергся налету неизвестного злоумышленника в маске гориллы.

Его добычей стали всего два смартфона Samsung. Похититель забрал их прямо с витрины, после чего сбежал в неизвестном направлении.

К поискам злоумышленника приступила полиция. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает информагентство Nation News.