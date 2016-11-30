В Петербурге назвали самые редкие имена детей в 2016 году
В 2016 году в Санкт-Петербурге родились мальчики с редкими именами Огнеслав, Велеслав, Ларион, Остап и Гавриил, а также девочки, которых родители назвали Виторией, Кианой, Ветой, Лирой и Юноной, сообщает петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния.
Всего за десять месяцев текущего года в Петербурге родился 61 601 ребенок, что на 2381 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем, количество разводов увеличилось с 20 558 до 20 919.
В октябре 2016 года правительство России поддержало законопроект, запрещающий называть детей именами, в которых используются цифры, символы и знаки препинания, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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