В Петербурге назвали самые редкие имена детей в 2016 году

В 2016 году в Санкт-Петербурге родились мальчики с редкими именами Огнеслав, Велеслав, Ларион, Остап и Гавриил, а также девочки, которых родители назвали Виторией, Кианой, Ветой, Лирой и Юноной, сообщает петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Всего за десять месяцев текущего года в Петербурге родился 61 601 ребенок, что на 2381 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, количество разводов увеличилось с 20 558 до 20 919.

В октябре 2016 года правительство России поддержало законопроект, запрещающий называть детей именами, в которых используются цифры, символы и знаки препинания, сообщает «Санкт-Петербург.ру».