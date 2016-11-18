В Петербурге нашли 200 тонн опасных отходов
В Красносельском районе Санкт-Петербурга была обнаружена бочка, в которой находилось около 200 тонн отходов нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Опасная находка была обнаружена в отдалении от жилой застройки - на Таллиннском шоссе, 151. Компания «Экострой», подведомственная комитету по природопользования, будет откачивать содержимое емкости в течение 5-7 дней.
По словам сотрудников районной администрации, ранее на этом участке находилась автозаправочная станция. Бочка, погруженная в землю, накрыта плитами, одна из которых провалилась. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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