В Петербурге наркоторговец удрал из зала суда
Из Ленинского районного суда Санкт-Петербурга после вынесения обвинительного приговора сбежал мужчина, осужденный за незаконный оборот наркотиков.
Пресс-секретарь суда Дарья Лебедева рассказала РИА «Новости», что наркоторговец был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Сбежал он после того, как был передан приставам для ожидания конвоирования.
В городском управлении ФССП сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, устанавливается степень вины должностных лиц. При этом отметили, что заявка на обеспечение безопасности данного судебного процесса не поступала.
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