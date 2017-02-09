В Петербурге наркоторговец удрал из зала суда

Из Ленинского районного суда Санкт-Петербурга после вынесения обвинительного приговора сбежал мужчина, осужденный за незаконный оборот наркотиков.

Пресс-секретарь суда Дарья Лебедева рассказала РИА «Новости», что наркоторговец был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Сбежал он после того, как был передан приставам для ожидания конвоирования.

В городском управлении ФССП сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, устанавливается степень вины должностных лиц. При этом отметили, что заявка на обеспечение безопасности данного судебного процесса не поступала.