В Петербурге начался закрытый показ «Матильды»

Предпремьерный закрытый показ скандального фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя проходит в рамках международной киновыставки «Кино Экспо».

Перед показом зрители написали расписки с обещанием не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября.

Показ фильма должен был состояться 19 сентября, но он был отменен по соображениям безопасности. Картина повествует о романе молодого императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Фильм вызвал общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций, по мнению которых, фильм оскорбляет чувства верующих.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз радикалов, которые призывали поджигать кинотеатры и устраивать беспорядки, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Через 30 лет население Земли достигнет 10 миллиардов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО