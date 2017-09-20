В Петербурге начался закрытый показ «Матильды»

Предпремьерный закрытый показ скандального фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя проходит в рамках международной киновыставки «Кино Экспо».

Перед показом зрители написали расписки с обещанием не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября.

Показ фильма должен был состояться 19 сентября, но он был отменен по соображениям безопасности. Картина повествует о романе молодого императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Фильм вызвал общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций, по мнению которых, фильм оскорбляет чувства верующих.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз радикалов, которые призывали поджигать кинотеатры и устраивать беспорядки, сообщает «РИА Новости».