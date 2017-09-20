В Петербурге начался закрытый показ «Матильды»
Предпремьерный закрытый показ скандального фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя проходит в рамках международной киновыставки «Кино Экспо».
Перед показом зрители написали расписки с обещанием не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября.
Показ фильма должен был состояться 19 сентября, но он был отменен по соображениям безопасности. Картина повествует о романе молодого императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Фильм вызвал общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций, по мнению которых, фильм оскорбляет чувства верующих.
Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз радикалов, которые призывали поджигать кинотеатры и устраивать беспорядки, сообщает «РИА Новости».
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