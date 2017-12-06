В Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ

В Санкт-Петербурге начинается первая волна эпидемии гриппа и ОРВИ, следует из данных, приведенных на сайте клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Только на прошлой неделе в больницы были госпитализированы более 200 человек. У двух пациентов диагностированы вирусы гриппа А (H3) и B.

Еще в сентябре медики предупреждали сразу о нескольких вирусах: свином гриппе, штамме H3N2 и вирусах B, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Первые симптомы гриппа — боль в голове, глазах, мышцах, озноб, обильное потоотделение, слабость, головокружение, ломота в теле, чувство разбитости, повышение температуры тела выше 39. ОРВИ начинается с заложенности носа и боли в горле.