В Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ
В Санкт-Петербурге начинается первая волна эпидемии гриппа и ОРВИ, следует из данных, приведенных на сайте клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Только на прошлой неделе в больницы были госпитализированы более 200 человек. У двух пациентов диагностированы вирусы гриппа А (H3) и B.
Еще в сентябре медики предупреждали сразу о нескольких вирусах: свином гриппе, штамме H3N2 и вирусах B, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Первые симптомы гриппа — боль в голове, глазах, мышцах, озноб, обильное потоотделение, слабость, головокружение, ломота в теле, чувство разбитости, повышение температуры тела выше 39. ОРВИ начинается с заложенности носа и боли в горле.
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