В Петербурге мужчина похитил 10 тонн сала
Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства пропажи грузовика в Калининском районе с 10 тоннами сала.
О хищении машины рассказал представитель одной из частных компаний. Он заявил, что неизвестный представился покупателем и перегрузил 10 тонн сала в грузовой автомобиль Volvo. После этого он скрылся на грузовике.
В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Российская газета».
В северной столице и Ленинградской области участились случаи кражи крупных партий продуктов. Так, в январе была украдена машина с колбасой. Общий ущерб тогда составил 1,4 миллиона рублей.
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