В Петербурге мужчина похитил 10 тонн сала

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства пропажи грузовика в Калининском районе с 10 тоннами сала.

О хищении машины рассказал представитель одной из частных компаний. Он заявил, что неизвестный представился покупателем и перегрузил 10 тонн сала в грузовой автомобиль Volvo. После этого он скрылся на грузовике.

В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Российская газета».

В северной столице и Ленинградской области участились случаи кражи крупных партий продуктов. Так, в январе была украдена машина с колбасой. Общий ущерб тогда составил 1,4 миллиона рублей.