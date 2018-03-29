В Петербурге многоэтажки оснастят датчиками утечки газа

Петербургские депутаты в третьем чтении приняли законопроект, предусматривающий установку в многоквартирных домах датчиков утечки газа.

Уточняется, что приборы будут фиксировать повышение концентрации газа на ранней стадии и автоматически информировать ответственные службы об инциденте.

Инициативу нижней палаты парламента Северной столицы рассмотрят в Госдуме, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

«Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами», – говорится в пояснительной записке к документу.