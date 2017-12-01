В Петербурге курсанта обвинили в подготовке к теракту

Учащемуся Военно-космической академии им. Можайского Вадиму Осипову предъявлено обвинение в подготовке теракта. Ему грозит пожизненное заключение.

Курсанта задержали еще в апреле и первоначально обвинили в содействии терроризму. Позднее в возбужденном в отношении него деле появилось обвинение в подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Поводом для задержания курсанта послужило то, что он начертил схему казармы и сопроводил план размышлениями о возможном способе ее захвата. Кроме того, в телефоне учащегося обнаружили экстремистскую литературу.

Сам он настаивает на том, что не имеет никаких преступных замыслов, а свои действия объясняет интересом к истории диверсий.

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