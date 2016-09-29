В Петербурге на Кировском заводе произошел пожар

Пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов Кировского завода в Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в четверг, информация о возгорании поступила в 10:28 мск. Установлено, что в цехе происходит горение масла. Из-за угрозы распространения огня в 10.38 пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

К ликвидации пожара привлечены 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, отмечают в ведомстве.