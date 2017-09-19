В Петербурге женщина детьми выпрыгнула с 5 этажа
В Санкт-Петербурге женщина и двое ее детей выпрыгнули из окна квартиры на пятом этаже, спасаясь от пожара.
Инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов. Предполагается, что причиной возникновения пожара стала установленная в квартире сауна. Все трое были госпитализированы.
Женщина через некоторое время скончалась, а дети – мальчик и девочка 2001 и 2003 годов рождения соответственно – находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте главка СКР по Санкт-Петербургу.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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