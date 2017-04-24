В Петербурге ищут насильников воспитанника детдома
Сотрудники правоохранительных органов проводят серию обысков по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанника детского дома в Петербурге в 2005 году.
Следствие установило, что в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе Петербурга, неустановленные лица неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении подростка 1991 года рождения, являвшемся воспитанником детского дома.
Проводится серия обысков, направленных на проверку имеющейся информации, сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
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