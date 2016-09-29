В Петербурге детям до 16 будет запрещено выгуливать собак
Комитет по вопросам законности и правопорядка будет запрещать ребятам до 16 лет выгуливать собак, об этом сообщают "Известия"
Исключение составляют прогулки с домашним любимцем в сопровождении взрослого. Важным замечанием будет в данном случае то, что действовать запрет будет не на всех псов. Собаку, которая ниже чем 40 сантиметров в холке, можно будет выводить на улицу, не опасаясь наказания.
Однако если на улице будет замечен ребенок с собакой младше допустимого возраста, его родители будут оштрафованы от 1 до 5 тысяч рублей.
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