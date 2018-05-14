В Петербурге депутат озаботился площадками для шашлыков

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев озаботился созданием специальных площадок для приготовления шашлыков.

По его словам, жителям Петербурга просто негде пожарить мясо, поэтому они устраивают свои пикники в парках.

«Многие граждане не убирают за собой мусор, это загрязняет городские парки и ухудшает общую экологическую обстановку в городе, повышает уровень пожарной опасности», – сказал депутат.

Цивиев считает, что сложившуюся проблему можно решить с помощью специально оборудованных мест, в которых были бы не только мангалы, но и беседки и урны для мусора.

В настоящее время в Санкт-Петербурге запрещено устраивать пикники с приготовлением мяса на углях, для этих целей горожане могут выехать за пределы северной столицы. Вместе с тем, местные жители часто жарят шашлыки даже на детской площадке возле домов, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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