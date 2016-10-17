В Петербурге к ЧМ-2018 могут создать плавучие отели
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге хотят создать плавучие отели, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
- Правительство города планирует возвести подобные гостиницы на 12 участках, рядом с которыми нет большого скопления отелей. Среди предполагаемых мест несколько нашли у стадиона «Зенит-арена», а также у Васильевского острова, - сообщил глава комитету по туризма Петербурга Андрей Мушкарев.
В каждом из отелей планируют создать от 30 до 50 номеров, а размер инвестиций составит от 25 до 50 миллионов рублей. Мушкарев добавил, что затраты составляют намного меньшую сумму, чем при строительстве обычных гостиниц, а при необходимости плавучие отели можно будет переставлять.
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