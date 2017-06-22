В Петербурге чиновники ответят за пыль на улицах

Петербургский чиновников привлекут к ответственности из-за некачественной уборки городских улиц.

Дело возбуждено по ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог) в отношении сотрудников ГУДП «Центр». Об этом сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на активистов движения «Красивый Петербург».

Именно они стали инициаторами привлечения чиновников к ответу. Активисты провели замеры уровня содержания пыли по ряду адресов в центре города. В большинстве случаев были зафиксированы превышения. Полученные результаты общественники направили в Управление МВД России по Петербургу и Ленобласти с просьбой о возбуждении административного производства.

Согласно указанной статье, должностные лица могут быть наказаны штрафом в 20-30 тысяч рублей, для юрлиц его размер составляет в 10 раз больше.