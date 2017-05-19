В Петербурге автомобилисты устроят флэш-моб на День России
Петербургские автомобилисты решили устроить флэш-моб в День России. К акции могут присоединиться владельцы автомобилей белого, синего и красного цветов.
Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на Blog Fiesta.
Сбор назначен на девять утра 12 июня на парковке гипермаркета на Богатырском проспекте. Оттуда автомобили, выстроившись в виде российского флага проедут по центральному участку ЗСД - вдоль Финского залива, по вантовому мосту и мимо «Зенит-арены».
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