В Петербурге арестовали руководителя Ростехнадзора
Глава управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Григорий Слабиков отправлен под арест Дзержинским судом Санкт-Петербурга.
Мера пресечения будет действовать до 9 июля. Чиновник обвиняется в мошенничестве, результатом которого стало хищение 4,7 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».
Свою вину Слабиков признал частично. Он также просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, но получил отказ.
Накануне на квартире и в загородном доме чиновника прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили большое количество драгоценностей, дорогих часов. а также крупные денежные суммы в рублях и евро.
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