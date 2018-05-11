В Петербурге арестовали руководителя Ростехнадзора

Глава управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Григорий Слабиков отправлен под арест Дзержинским судом Санкт-Петербурга.

Мера пресечения будет действовать до 9 июля. Чиновник обвиняется в мошенничестве, результатом которого стало хищение 4,7 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

Свою вину Слабиков признал частично. Он также просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, но получил отказ.

Накануне на квартире и в загородном доме чиновника прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили большое количество драгоценностей, дорогих часов. а также крупные денежные суммы в рублях и евро.