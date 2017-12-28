В Петербурге арестовали нападавшего на водителя школьного автобуса
Невский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста Ализаде Мустафаеву, обвиняемому в вооруженном нападении на водителя школьного автобуса.
Под стражей он проведет до 25 февраля 2018 года. Ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста суд отклонил.
Мустафаеву предъявлены обвинения в покушении на убийство и хулиганстве. 25декабря он напал на водителя автобуса, перевозившего школьников Кировского района Ленобласти и нанес ему несколько ударов ножом, сообщает «Фонтанка».
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