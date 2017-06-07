Суд в Петербурге арестовал фигурантов дела сайентологов

Двоим из пятерых фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении представителей сайентологической церкви, Невский суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста.

Речь идет о Сахибе Алиеве и Анастасии Терентьевой, уточняет «Интерфакс». Алиев являлся бухгалтером организации, а Терентьева занималась решением официальных вопросов. Под стражей они пробудут до 5 августа.

Уголовное дело в отношении организации было возбуждено по статьям о разжигании ненависти и незаконном предпринимательстве. Троим оставшимся фигурантам мера пресечения будет избрана до конца текущей недели.