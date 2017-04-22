В Петербурге американец воткнул нож в глаз соседу по хостелу
Американец, приехавший в Россию в поисках работы, воткнул нож в глаз соседу по хостелу в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел накануне в хостеле на Казанской улице северной столицы. 27-летний американец японского происхождения и выходец из Таджикистана поссорились, и в ходе драки гражданин США ударил ножом в глаз своему противнику.
Раненый мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Александровскую больницу, сообщает Lenta.ru. Причины ссоры не называются. Полиция устанавливает детали случившегося. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Известно, что гражданин США приехал в Санкт-Петербург 2 апреля, чтобы найти работу и остаться жить в России.
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