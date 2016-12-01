Суд Петербурга отклонил иск о запрете в России социальной сети Facebook

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил исковое заявление общественного активиста Тимура Булатова, считающего незаконной деятельность социальной сети Facebook в России.

«Первого декабря 2016 года Санкт-Петербургский городской суд вынес определение о возврате истцу Булатову искового заявления об оспаривании законности деятельности социальной сети Facebook», — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе, «исковое заявление было возвращено, поскольку его мотивировочная часть не отвечает требованиям Гражданско-процессуальному кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства». Она не содержит никаких ссылок на процессуальные нормы, которые предоставляют заявителю право на обращение в суд для защиты нарушенных собственных прав и свобод, и тем более на право действия в отношении неустановленного круга лиц.

В своем исковом заявлении Булатов требовал «незамедлительного закрытия деятельности» Facebook, так как эта социальная сеть, по его мнению, нарушает закон о защите персональных данных граждан РФ и распространяет «аморальные и антисемейные идеологии».