Петербург стал самым популярным у туристов городом в Рождество

Петербург стал самым популярным у туристов городом России в Рождество, следует из рейтинга, составленного сервисом RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 6 на 7 января 2017 года.

Второе место досталось Москве, а замыкает тройку лидеров Казань. Кроме того, в первую десятку попали Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Калининград, Псков и Иркутск.

Среди первых десяти популярных направлений в Рождество, больше всего туристы потратили на проживание в отелях Сочи - в среднем, 4,9 тысячи рублей в сутки, а меньше всего - в отелях Пскова, где стоимость номера в среднем составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает «Санкт-Петербург.ру».