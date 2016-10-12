Петербург стал одним из самых популярных направлений для поездок в осенние каникулы

Санкт-Петербург вошел в тройку городов, популярных для поездок с детьми на осенние каникулы, сообщает сайт «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на интернет-сервис поиска отелей RoomGuru.

Рейтинг составлен по данным поиска и броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 октября по 6 ноября 2016 года. В первую десятку российских городов, популярных для путешествий с детьми на осенних каникулах, входят Москва, Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ялта, Нижний Новгород, Новосибирск, Псков и Великий Новгород.

Эксперты отмечают, что в Петербург на осенние каникулы приедут в среднем на 3,5 дня и заплатят за проживание 3,1 тысяч рублей в сутки. В Казань - на три дня (2,9 тысяч рублей), в Москву - на четыре дня (3,4 тысяч рублей), а в Сочи - на пять дней (3,6 тысяч рублей). Дешевле всего проживание в дни осенних каникул обойдется в Великом Новгороде (2,7 тысяч рублей), а дороже всего - в Сочи.