В Петербург доставили погибших в результате крушения вертолета в Стамбуле

В Санкт-Петербург доставлены тела четырех погибших в результате падения вертолета в Турции.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Собеседник агентства заявил: «В ближайшее время их исследуют эксперты. В частности, будет проведена генетическая экспертиза и другие исследования».

По данным турецких СМИ, вертолет упал на городскую магистраль. На борту находились семь человек, среди них были четверо россиян и трое граждан Турции.