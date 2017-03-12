В Петербург доставили погибших в результате крушения вертолета в Стамбуле
В Санкт-Петербург доставлены тела четырех погибших в результате падения вертолета в Турции.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Собеседник агентства заявил: «В ближайшее время их исследуют эксперты. В частности, будет проведена генетическая экспертиза и другие исследования».
По данным турецких СМИ, вертолет упал на городскую магистраль. На борту находились семь человек, среди них были четверо россиян и трое граждан Турции.
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