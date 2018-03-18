Песня в поддержку кандидата вызвала вопросы у главы избиркома на Алтае

В избиркоме Алтайского края проверяют сообщения о нарушениях в регионе в ходе выборов главы государства.

Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь избиркома Алтайского края Татьяна Синолец. Координатор движения «Голос» Анна Бочило рассказала о нарушениях в Бийске, где на участке играла песня в поддержку одного из кандидатов, а на другом организованно подвезли работников молочного завода.

Также она сообщила о попытке вброса бюллетеней еще в одном месте для голосования.

«Руководство избиркома в курсе заявлений о нарушениях от движения «Голос», мониторит карту нарушений, по каждому случаю поводит проверку», - сказала Синолец.

К 18:00 явка в Алтайском крае составила 60,36%, проголосовали более 1 млн человек. Всего в регионе зарегистрированы 1 млн 860 тыс. человек.

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