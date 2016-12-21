Пескову неизвестно о планах Путина баллотироваться на новый срок в 2018 году

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, планирует ли президент РФ Владимир Путин баллотироваться на новый срок в 2018 году. - Мне неизвестно об этом, - цитирует Пескова ТАСС со ссылкой на эфир телекомпании «Мир».

По словам пресс-секретаря главы государства, «у многих сработал электоральный рефлекс», потому что о выборах заговорили еще за два года до этих выборов.

- Вот этот рефлекс, что сейчас надо предаваться предвыборным настроениям. Поэтому ведется такая дискуссия. Еще раз повторяю: нет сейчас такой повестки дня, - сказал Песков, подчеркнув, что в администрации президента все сосредоточены на выполнении актуальных задач.

- У всех болит голова о работе каждодневной, какие-то проекты, но о выборах никто не говорит и не думает, - заявил Песков.